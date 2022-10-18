شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر عن مواجهة أول أغسطس: فريق قوى وهدفنا التأهل للمجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، على المواجهة المرتقبة لفريق فيوتشر مع أول أغسطس الأنجولي، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ 32 التكميلي بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبد الكريم في تصريحات لـ ”الخليج 365”: أول أغسطس فريق قوي وله تاريخ كبير مع الأندية المصرية، وهدفنا التأهل لدور المجموعات، نسير خطوة بخطوة ونتمنى التتويج باللقب، ولكننا نتحدث عن كل مرحلة في وقتها حتى لا نضع ضغط على اللاعبين.

أضاف عبد الكريم: الحالة المعنوية للاعبين جيدة وهدفهم مواصلة الانتصارات، وكل الفريق يتبع هدف واحد، كل تركيزنا في الوقت الحالي على مواجهة حرس الحدود في الدوري، ونسافر إلى الأسكندرية بعد مران اليوم للدخول في معسكر مغلق، وبعد ذلك نبدأ التفكير في مواجهات الكونفدرالية.

أسفرت قرعة الدور 32 التكميلي من الكونفدرالية الافريقية عن مواجهة فريق فيوتشر المصري مع نظيره أول أغسطس الانجولي ضمن الدور التمهيدي الإضافي من المسابقة القارية.

وستقام منافسات الدور التكميلي الإضافي يوم 2 نوفمبر المقبل لمباريات الذهاب بينما لقاء الإياب يقام يوم 9 نوفمبر.

وتأهل فيوتشر على حساب كالون إف سي بطل سيراليون ، عقب الفوز عليه إياب في دور الـ32 الأول برباعية نظيفة، وفاز ذهابا بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 6/0.