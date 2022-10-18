شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. ستاد السويس يستضيف مباريات المصرى فى الدورى بحضور 1000 مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري في بيان رسمي، عن حصوله على الموافقات اللازمة لخوض مبارياته في الدوري العام بنسخته رقم 64، على استاد السويس الجديد، وذلك اعتباراً من الأسبوع الرابع بالدوري. وجاء بيان النادي المصري كالتالي: في ظل الجهود المبذولة في إدارة الملف المتعلق بالملعب المخصص لاستضافة مباريات فريق المصري، وفي ضوء التواصل الدائم والمستمر بين مجلس إدارة النادي المصري وكامل أبو علي - الذي تفرغ شخصيًا وبشكل تام لهذا الأمر - مع النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم ، كان لابد من الوصول إلى نتائج إيجابية تستوجب منا جميعًا توجيه كل الشكر والتقدير إلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية والجهات الأمنية المعنية التي بذلت مجهودًا كبيرًا على مدار الساعة والتي انتهت إلى ما يلي :

أولًا : استضافة ملعب ستاد السويس الجديد لمباريات المصري اعتبارًا من الأسبوع الرابع بحضور 1000 مشجع.

ثانيًا : استضافة ملعب برج العرب لمباريات النادي المصري مع الأندية الجماهيرية ( الزمالك ، الأهلي ، الاسماعيلي ، الاتحاد السكندري ، غزل المحلة ) بحضور 3000 مشجع.

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري أن تلك الخطوة تُعد بداية مشجعة لإرساء الاستقرار داخل فريق المصري خلال الفترة المقبلة التي ستشهد مزيدًا من التواصل والمتابعة مع كافة الجهات بالشكل الذي يعود بالنفع على النادي المصري وجماهيره العظيمة.