شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة الأهلى ويتوجه للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته صباح الثلاثاء قبل التوجه للإسكندرية، ضمن برنامج التحضير لمواجهة الأهلي مع بداية الموسم الجديد.

ويستضيف الدراويش، الفريق الأحمر غدًا الأربعاء فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان المران قد بدأ بإجتماع مع اللاعبين حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الاسباني خوان جاريدو على تحفيزهم ومطالبتهم بالتركيز طوال التسعين دقيقة وتجنب أي موشرات خارجية قبيل لقاء القمة.

كما اشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والخططية والتي تستهدف إرباك المنافس والعمل على هز شباك المنافسين بطرق وأساليب مختلفة ومتنوعة بجانب حرص الجهاز الفني للفريق على تقسيم اللاعبين لمجموعتين من أجل منح كل مجموعة التعليمات الخططية بشكل دقيق.

وأدى حراس المرمى تدريبات قوية وسط تعليمات خاصة من مدربهم أسامة الحمدان.

لقطات من المران ..

* تواجد في المران الختامي على الملعب الرئيسي ٢٠ لاعبًا فيما قاد أيمن كمال المدرب المساعد تدريبات المستبعدين من المباراة.

* منح ” جاريدو ” تعليمات خاصة للاعبي الخط الهجومي.

* تدريبات خاصة للمدافعين على سبل التعامل مع هجوم الفريق المنافس.