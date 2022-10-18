شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو لا يعرف الهزيمة أمام البنك الأهلى قبل الصدام الثالث اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح نادي فاركو موسمه الجديد بمواجهة البنك الأهلي بالجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في الخامسة من مساء اليوم على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

يقود فاركو فنيًا المدرب البرتغالي نونو ألميدا، ويقود البنك الأهلي خالد جلال.

تعد هذه المباراة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقين، انتهت مباراة الدور الأول الموسم الماضي بستاد الإسكندرية بالتعادل الإيجابي 2/2، وفاز فاركو بمباراة العودة بهدف دون رد بملعب بترو سبورت.

يدير المباراة تحكيميًا محمود ناجي ويساعده كل من محمد محمود لطفي وأحمد عبدالمنعم وحكم رابع محمود ناصف، وحكم فيديو علاء صبري ومساعد فيديو شهاب راشد.