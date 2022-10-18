شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحياة للدورى اليوم..زيزو الأغلى..والرئيس الفرنسى يهنئ بنزيما.." النشرة الرياضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،عودة الحياة للدورى المصرى الممتاز بالموسم الجديد اليوم ، زيزو يتصدر قائمة أغلى 9 لاعبين ،الرئيس الفرنسي يهنئ بنزيما بعد التتويج بجائزة الكرة الذهبية.

تنطلق اليوم الثلاثاء بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الأول من البطولة.

تبدأ المواجهات في الثالثة عصر اليوم بالتوقيت المحلي بلقاء أسوان مع ضيفه الاتحاد السكندري، كما يلتقي البنك الأهلي ضيفه فاركو، ويواجه المصري ضيفه سيراميكا.

فيما تبدأ مواجهات غداً الأربعاء بلقاء الإسماعيلي وضيفه الأهلي على ستاد برج العرب، كما يلتقي إنبي منافسه بيراميدز، ثم يلعب الزمالك ضد سموحة على ستاد الجبل الأخضر.

ويسدل الستار على الجولة يوم الخميس المقبل بـ3 مباريات تجمع بين المقاولون العرب وضيفه غزل المحلة، ويواجه فيوتشر مضيفه حرس الحدود، ويلتقي الداخلية منافسه طلائع الجيش.

تصدر أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب نادى الزمالك، قائمة أغلى 9 لاعبين فى الدورى المصرى، وذلك قبل انطلاق النسخة الجديدة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تحمل النسخة رقم 64، حيث قدم زيزو مستوى متميزا الموسم الماضى بعدما تصدر قائمة الهدافين بختام الموسم.

وارتفعت قيمة زيزو من 2 مليون يورو لتصل إلى 4 ملايين يورو بعد نهاية الموسم الماضى، فيما جاء المالى أليو ديانج لاعب النادى الأهلى فى المرتبة الثانية بقيمة بلغت 3 ملايين و500 ألف يورو.

أحمد سيد زيزو: 4 ملايين يورو

أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو

محمد الشناوى: 3 ملايين يورو

رمضان صبحى: 2 مليون و800 ألف يورو

إمام عاشور: 2 مليون يورو

الونش: 2 مليون يورو

محمد شريف: 2 مليون يورو

بيرسي تاو: 2 مليون يورو

أفشة: 2 مليون يورو

خاطب منتخب مصر للشباب مواليد 2003، كلا من السنغال ونيجيريا لمواجهة أحدهما وديا في فبراير المقبل قل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تحضتنها مصر في نفس الشهر من العام القادم.

وقال محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن هدف الجهاز الفني في الفترة المقبلة هو طلب تنظيم مباريات ودية قبل خوض بطولة كأس أمم أفريقيا، موضحا : "نريد الاحتكاك بالمنتخبات الأخرى قبل خوض المباريات الرسمية لأن المباريات الودية مهمة للغاية".

يلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره مضر السعودى اليوم الثلاثاء فى أول مواجهاته بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى المملكة العربية السعودية.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد قد أسفرت عن تواجد «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي بنفيكا البرتغالي، ومضر السعودى .

ووجه الأهلى الشكر مؤخرا لدانيال جوردو المدير الفنى، بعد خروج الفريق من نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس، وذلك قبل خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، ليتم تعيين الإسباني ديفيد ديفيز.

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواطنه النجم كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، على التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، بعد الحفل الذى أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

تغنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالنجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد فوز بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2022 من مجلة فرانس فوتبول المانحة للكرة الذهبية.

وكتب ماكرون عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "تويتر": "جائزتان ورقم قياسي سيسجل في تاريخ كرة القدم، بعد 24 عامًا من فوز زين الدين زيدان، نجح کریم بنزيما في جلب الكرة الذهبية الجديدة إلى فرنسا.. مبروك له!".