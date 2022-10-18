شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الزمالك بالكامل فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب جدول الدورى الممتاز للموسم الجديد المقرر إنطلاقه اليوم الثلاثاء ، و الذى يستمر حتى يوم

5 مايو القادم .

و جاء جدول مباريات الزمالك فى الدورى بالكامل كالتالى :

الجولة الأولى:

الزمالك ضد سموحة على استاد المقاولون العرب يوم الأربعاء 17 أكتوبر الساعة 7:00 مساءً.

الجولة الثانية:

سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك على استاد القاهرة يوم الأحد 23 أكتوبر الساعة 5:00 مساءً.

الجولة الثالثة

الزمالك ضد بيراميدز على استاد القاهرة يوم الأحد 6 نوفمبر الساعة 7:00 مساءً.

الجولة الرابعة

إنبي ضد الزمالك على استاد المقاولون العرب يوم الأربعاء 9 نوفمبر الساعة 7:00 مساءً.

الجولة الخامسة

الزمالك ضد المصري على استاد الجيش ببرج العرب يوم الخميس 1 ديسمبر الساعة 7:00 مساءً.

الجولة السادسة

طلائع الجيش ضد الزمالك على استاد الجيش ببرج العرب يوم الأربعاء 7 ديسمبر الساعة 7:00 مساءً.

الجولة السابعة

البنك الأهلي ضد الزمالك على استاد القاهرة يوم الجمعة 16 ديسمبر الساعة 5:00 مساءً.

الجولة الثامنة

الزمالك ضد حرس الحدود على استاد القاهرة يوم الثلاثاء 20 ديسمبر الساعة 7:00 مساءً.

الجولة التاسعة

المقاولون العرب ضد الزمالك على استاد المقاولون العرب الأحد 25 ديسمبر الساعة 5:00 مساءً.

الجولة العاشرة

الزمالك ضد الإسماعيلي على استاد القاهرة يوم الخميس 29 ديسمبر يوم الساعة 7:00 مساءً.

الجولة الحادية عشر

أسوان ضد الزمالك على استاد أسوان يوم الاثنين 2 يناير الساعة 2:45 عصرًا..

الجولة الثانية عشر

الزمالك ضد الداخلية على استاد القاهرة يوم الخميس 5 يناير الساعة 7:00 مساءً.

الجولة الثالثة عشر

الاتحاد السكندري ضد الزمالك على استاد برج العرب يوم الأربعاء 11 يناير الساعة 5:00 مساءً.

الجولة الرابعة عشر

الزمالك ضد الأهلي على استاد القاهرة يوم السبت 21 يناير الساعة 7:00 مساءً.

الجولة الخامسة عشر

غزل المحلة ضد الزمالك على استاد المحلة يوم الثلاثاء 24 يناير الساعة 5:00 مساء.

الجولة السادسة عشر

الزمالك ضد فيوتشر على استاد القاهرة يوم الأحد 29 يناير الساعة 7:00 مساءً.

الجولة السابعة عشر

فاركو ضد الزمالك على استاد الاسكندرية يوم الاثنين 6 فبراير الساعة 5:00 مساءً.

الجولة الثامنة عشر

سموحة ضد الزمالك على استاد برج العرب يوم الثلاثاء 14 فبراير

الجولة التاسعة عشر

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة يوم الإثنين 20 فبراير أو الثلاثاء 20 فبراير.

الجولة العشرين

بيراميدز ضد الزمالك على استاد الدفاع الجوي يوم الجمعة 3 مارس الساعة 7:00 مساءً.

الجولة الحادية والعشرين

الزمالك ضد إنبي على استاد القاهرة يوم الجمعة 10 مارس أو السبت 11 مارس.

الجولة الثانية والعشرين

المصري ضد الزمالك على استاد برج العرب يوم الاثنين 13 مارس أو الثلاثاء 14 مارس.

الجولة الثالثة والعشرين

الزمالك ضد طلائع الجيش على استاد القاهرة يوم الثلاثاء 4 أبريل أو الأربعاء 5 أبريل الساعة 9:00 مساءً

الجولة الرابعة والعشرين

الزمالك ضد البنك الأهلي على استاد القاهرة يوم الأحد 9 أبريل الساعة 9:00 مساءً

الجولة الخامسة والعشرين

حرس الحدود ضد الزمالك على استاد برج العرب يوم الخميس 13 أبريل الساعة 9:00 مساءً

الجولة السادسة والعشرين

الزمالك ضد المقاولون العرب على استاد القاهرة يوم الثلاثاء 18 أبريل الساعة 9:00 مساءً

الجولة السابعة والعشرين

الإسماعيلي ضد الزمالك على استاد الإسماعيلية يوم الثلاثاء 25 أبريل الساعة 6:00 مساءً

الجولة الثامنة والعشرين

الزمالك ضد أسوان على استاد القاهرة يوم الأربعاء 3 مايو الساعة 8:00 مساءً

الجولة التاسعة والعشرين

الداخلية ضد الزمالك على استاد السويس الجديد يوم الأحد 7 مايو الساعة 8:00 مساءً.