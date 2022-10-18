قرعة الكونفدرالية.. مواجهة سهلة لبيراميدز.. وصدام قوي لفيوتشر أمام بطل أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

انتهت مراسم قرعة دور الـ32 الإضافي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم "2022-2023" والتي أقيمت، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الكاف.

وأسفرت القرعة عن وقوع بيراميدز في مواجهة سهلة مع نيجيليك بطل النيجر، بينما يخوض فيوتشر مباراة قوية أمام بريميرو دي أجوستو الأنجولي.

وتأهل بيراميدز لهذا الدور بعدما تغلب على هلال الساحل السوداني بنتيجة 2-0 ذهابا، و7-0 إيابا.

بينما صعد فيوتشر على حساب كالون إف سي بطل سيراليون، بالفوز ذهابا بهدفين دون رد، و4-0 إيابا.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الذهاب لدور الـ32 الإضافي بالكونفدرالية يوم 2 نوفمبر المقبل، والإياب سيقام يوم 9 نوفمبر.

وجاءت نتائج قرعة الكونفدرالية لدور الـ32 الإضافي كالتالي:

الخاسر من مباراة ريال كلوب كاديوجو البوركيني وفيتا كلوب الكونغولي ضد سانت إيلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية.

رويال ليوباردز (إي سواتيني) ضد ريال باماكو (مالي)

مازيمبي (جمهورية الكونغو) ضد رويال أيه أم (جنوب إفريقيا)

بريميرو دي أجوستو (أنجولا) ضد فيوتشر (مصر)

أهلي طرابلس (ليبيا) ضد مارومو جالانس (جنوب إفريقيا).

أسيك ميموزا (كوت ديفوار) ضد سبورتنج جانجوا (كوت ديفوار)

دجوليبا (مالي) ضد الجيش الملكي (المغرب)

الصفاقسي (تونس) ضد أسكو دي كارا (توجو)

يانج أفريكانز (تنزانيا) ضد الإفريقي (تونس)

ريفرز يونايتد (نيجيريا) ضد النصر (ليبيا)

الاتحاد المنستيري (تونس) ضد نهضة بركان (المغرب)

كيب تاون (جنوب إفريقيا) ضد اتحاد العاصمة (الجزائر)

بيراميدز (مصر) ضد جمعية نيجيليك (النيجر)

بلاتو يونايتد (نيجيريا) ضد الأخضر (ليبيا)

لاباس إف سي (سيشيل) ضد ديابل نوار (الكونغو)

فلامبو (بوروندي) ضد موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)