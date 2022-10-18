جاريدو يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أعلن الإسباني جاريدو، المدير الفني للإسماعيلي عن قائمة الفريق المكونة من 20 لاعبا لمواجهة الأهلي، مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الأولى للدوري المصري نسخة 2022-2023.

وضمت القائمة 7 لاعبين جدد من الذين تم التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي المنقضي وهم الإيفواري عبد القادر كوليبالي والتونسي حمدي النقاز وصالح جمعة وباسم مرسي ومحمد حسن وأحمد محسن ومحمود الشبراوي فضلا عن تواجد الصاعد إياد العسقلاني مدافع الفريق الصاعد ومنتخب الشباب والأوليمبي.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: حمدي النقاز، باهر المحمدي، محمد هاشم، إياد العسقلاني، أحمد محسن، محمد دسوقي.

خط الوسط، عبد الرحمن مجدي، عمر الوحش، محمد بيومي، محمد حسن ، مصطفي فارس ، أحمد مدبولي ، صالح جمعه ، محمود الشبراوي.

خط الهجوم: محمد الشامي، باسم مرسي، حازم مرسي، عبد القادر كوليبالي.