عضو اتحاد الكرة: لا صحة لتهديد الحكام بعدم إدارة المباريات بسبب المستحقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن ملاعب بعض أندية الدوري الممتاز، موضحًا أن مباريات الأهلي والزمالك مع أسوان ستقام بشكل طبيعي على ملعب الأخير.

وقال حسين في تصريحات عبر قناة "TeN": "المصري سيخوض الجولة الأولى من الدوري في برج العرب أمام سيراميكا، ولا توجد مشكلة من إقامة مبارياته من الجولة الثانية على استاد السويس".

وأضاف: "فريق الداخلية لن يخوض مبارياته على ملعبه لحين إشعار آخر بسبب مشاكل فنية وأمور آخرى داخل الاستاد، وسيلعب مؤقتًا على ملعب السويس".

وأكمل: "الأهلي والزمالك سيواجهان أسوان في ملعبه بشكل طبيعي هذا الموسم".

وعن حقيقة أزمة بعض الحكام، رد عضو اتحاد الكرة، قائلًا: "ما تردد عن تهديد بعض الحكام بعدم إدارة المباريات بسبب مستحقاتهم غير صحيح، واتحاد الكرة رفع بدلات الحكام في الفترات الماضية وهذا كلفنا مبالغ كبيرة جدًا".

وأتم: "عندما تسلمنا المهمة كان هناك صعوبات مادية كبيرة ولكن الأمور تحسنت كثيرًا عن الفترة الأخيرة".