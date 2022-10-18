شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يتوجه لتركيا الخميس للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة منتخب الكاراتيه إلى تركيا بعد غد الخميس للمشاركة في منافسات بطولة العالم التي تقام فى الفترة من 20 إلى 31 أكتوبر الجارى.

قائمة اللاعبين تضم كل من، مريم احمد ، جنا وليد ، جنا حازم ، ملك ناجى ، زين الدين محمد ، عبد الله على ، محمد اشرف ، كريم محمد مصطفى ، ياسين أحمد عادل ، عمر أحمد إسماعيل ، جنى خميس ، جنة محمود ، اية أبراهيم ، فاطمة عبد الناصر ، رحمة محمد ، محمود محمد ، ياسين فرحات ، أحمد سامح .

ويرأس البعثة محمد الدهراوى رئيس الاتحاد ويرافقهم سيد نصر نائب رئيس الاتحاد و محمد الحسينى وعصام عبد الرؤوف أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مراد عاصم رئيس جهاز المنتخبات وخالد عبد الستار المدير التنفيذى للاتحاد.

بالإضافة إلى محمد عبد الرحمن وهانى قشطة وإبراهيم مجدى، وسارة عاصم، وهبة محمد، وهانى محمود، أيمن السيد، وسيد سالم مدربين، وسيد مصطفى إدارى البعثة، ومعد نفسى وأخصائى علاج طبيعى، و10 حكام.