شكرا لقرائتكم خبر عن قبل المهمة الأولى مع المصرى.. ماذا قدم إيهاب جلال فى مسيرته التدريبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الثلاثاء، إيهاب جلال المدير الفني الجديد للنادي المصري، أول مباراة رسمية مع الفريق البورسعيدي، عندما يلتقي مع سيراميكا على استاد برج العرب في مباراة الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام في نسخته رقم 64.

ويعد إيهاب جلال من المدربين المخضرمين في الدوري العام، بعدما تولى تدريب 9 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني في فترة سابقة.

الجدير بالذكر أن إيهاب جلال، سبق له تولي مهام قيادة فريق المصري وذلك خلال الفترة ما بين منتصف ديسمبر من العام 2018 وحتى شهر فبراير من العام 2020 ، حيث نجح في قيادة الفريق لتحقيق المركز الرابع بالدوري والتأهل بالتالي إلى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي وصل خلالها الفريق إلى الدور ربع النهائي، علمًا بأن إيهاب جلال كان قد سبق له كذلك تولي مهام القيادة الفنية لأندية تليفونات بني سويف ومصر المقاصة والزمالك وأهلي طرابلس الليبي والاسماعيلي بالإضافة إلى توليه منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري.

وجاءت أبرز أرقام مسيرة إيهاب جلال كالتالي:

ـ السن: 55 سنة ـ تولى تدريب: 9 أندية "الزمالك ـ بيراميدز ـ الإسماعيلي ـ المصري ـ إنبي ـ مصر المقاصة ـ أهلي طرابلس ـ كهرباء اسماعيلية ـ تليفونات بني سويف"

ـ خاض: 274 مباراة

ـ فاز فى: 133 مباراة

ـ تعادل فى: 67 مباراة

ـ خسر: 74 مباراة مع منتخب مصر ـ خاض: 3 مباريات

ـ فاز في مباراة واحدة أمام غينيا بنتيجة: 1/0

ـ خسر في مباراتين:

الأولى رسمية أمام أثيوبيا بنتيجة: 2/0

الثانية ودية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة: 4/1