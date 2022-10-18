شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد وملاعب جميع مباريات الأهلى فى الدورى بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض مباريات قوية هذا الموسم بعدما أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد مباريات الموسم الجديد 2022 / 2023 إبتداءاً من الجولة الأولى حتى الجولة الـ29 للدوري.

ونرصد في التقرير التالي ، جميع مواعيد مباريات الأهلي في الدوري الممتاز للموسم المقبل.

الجولة الأولى ..الإسماعيلي ضد الأهلي

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، في الخامسة من مساء الأربعاء 19 أكتوبر الجاري على ستاد برج العرب.

الجولة الثانية ..الأهلي ضد أسوان

يلتقي الأهلي مع أسوان، في السابعة من مساء الأحد 23 أكتوبر الجاري على ستاد السلام.

الجولة الثالثة .. الداخلية أمام الأهلي

يلتقي الأهلي والداخلية، في السابعة من مساء 4 نوفمبر على ستاد السويس الجديد.

الجولة الرابعة ..الأهلي ضد الاتحاد السكندري

يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري، في السابعة من مساء 8 نوفمبر على ستاد السلام.

الجولة الخامسة ..الأهلي أمام طلائع الجيش

يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش، في السابعة من مساء 2 ديسمبر على ستاد السلام.

الجولة السادسة ..غزل المحلة ضد الأهلي

يلتقي الأهلي مع غزل المحلة، في الخامسة من مساء 7 ديسمبر على ستاد غزل المحلة

الجولة السابعة.. الأهلي ضد فيوتشر

يلتقي الأهلي مع فيوتشر، في السابعة من مساء 16 ديسمبر على ستاد السلام.

الجولة الثامنة ..فاركو ضد الأهلي

يلتقي الأهلي مع فاركو، في الخامسة من مساء يوم 20 ديسمبر على ستاد الإسكندرية.

الجولة التاسعة.. الأهلي ضد سموحة

يلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة من مساء 25 ديسمبر على ستاد السلام.

الجولة العاشرة ..سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في السابعة من مساء 28 ديسمبر على ستاد القاهرة.

الجولة الحادية عشر ..الأهلي ضد بيراميدز

يلتقي الأهلي مع بيراميدز، في السابعة من مساء 2 يناير على ستاد السلام.

الجولة الثانية عشر ..إنبي ضد الأهلي

يلتقي الأهلي مع إنبي، في الخامسة من مساء 5 يناير على ستاد المقاولون العرب.

الجولة الثالثة عشر ..الأهلي ضد المصري البورسعيدي

يلتقي الأهلي مع المصري في السابعة من مساء 12 يناير على ستاد برج العرب.

الجولة الرابعة عشر.. الزمالك ضد الأهلي

يلتقي الزمالك مع الأهلي في السابعة من مساء يوم 21 يناير على ستاد القاهرة.

الجولة الخامسة عشر ..الأهلي ضد البنك الأهلي

يلتقي الأهلي مع البنك الأهلي، في السابعة من مساء 24 يناير على ستاد السلام.

الجولة السادسة عشر.. حرس الحدود ضد الأهلي

يلتقي الأهلي مع حرس الحدود، في الخامسة من مساء يوم 29 يناير على ستاد برج العرب.

الجولة السابعة عشر ..الأهلي ضد المقاولون العرب

يلتقي الأهلي ضد المقاولون العرب، في السابعة من مساء يوم 6 فبراير على ستاد السلام.

الجولة الثامنة عشر الأهلي ضد الإسماعيلي

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، يوم الثلاثاء 14 فبراير، أو الأربعاء 15 فبراير، على ستاد برج العرب.

الجولة التاسعة عشر.. أسوان ضد الأهلي

يلتقي الأهلي وأسوان يوم الإثنين 20 فبراير، أو الثلاثاء 21 فبراير، على ستاد أسوان.

الجولة العشرون.. الأهلي ضد الداخلية

يلتقي الأهلي مع الداخلية، في السابعة من مساء يوم 2 مارس على ستاد السلام.

الجولة الحادية والعشرون.. الاتحاد السكندري ضد الأهلي

يلتقي الأهلي والاتحاد السكندري ستكون يوم الجمعة 10 مارس، أو السبت 11 مارس المقبل، على ستاد برج العرب.

الجولة الثانية والعشرون.. طلائع الجيش ضد الأهلي

يلتقي الأهلي وطلائع الجيش ستكون يوم الإثنين 13 مارس، أو الثلاثاء 14 مارس المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب.

الجولة الثالثة والعشرون ..الأهلي ضد غزل المحلة

يلتقي الأهلي وغزل المحلة وستكون المباراة يوم الثلاثاء 4 إبريل، أو الأربعاء 5 إبريل المقبل، على ستاد السلام.

الجولة الرابعة والعشرون.. الأهلي ضد فيوتشر

يلتقي الأهلي وفيوتشر، في التاسعة من مساء يوم 9 أبريل على ستاد السلام.

الجولة الخامسة والعشرون.. الأهلي ضد فاركو

يلتقي الأهلي وفاركو في التاسعة من مساء يوم 14 أبريل المقبل على ستاد السلام.

الجولة السادسة والعشرون.. سموحة ضد الأهلي

يلتقي الأهلي مع سموحة في التاسعة من مساء يوم 18 أبريل المقبل على ستاد برج العرب.

الجولة السابعة والعشرون.. الأهلي ضد سيراميكا

يلتقي الأهلي مع سيراميكا في الثامنة من مساءً يوم الثلاثاء 25 إبريل على ستاد السلام.

وستؤجل المباراة حال وصول الأهلي إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الجولة الثامنة والعشرون ..بيراميدز ضد الأهلي

يلتقي الأهلي وبيراميدز يوم الخميس 4 مايو، في الثامنة مساءً على ستاد الدفاع الجوي.

الجولة التاسعة والعشرون الأهلي ضد إنبي

يلتقي الأهلي وإنبي يوم الإثنين الموافق 8 مايو، في الثامنة مساءً على ستاد السلام.