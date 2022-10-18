شكرا لقرائتكم خبر عن وصول البطاقة الدولية للثنائى النيجيرى فى طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت البطاقة الدولية للثنائى النيجيري موسيس ولقمان محمد الوافدان الجدد لنادى طلائع الجيش ليصبح من حق اللاعبان المشاركة في مباراة الداخلية بضربة بداية الدوري والمقرر لها الخميس المقبل.

ووضع علاء عبد العال المدير الفني لطلائع الجيش برنامج لتجهيز الثنائى النيجيري موسيس ولقمان محمد بعد وصولهم للقاهرة عقب التعاقد معهما في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية، وذلك استعداداً للموسم الجديد.

نجح مسئولو طلائع الجيش فى التعاقد مع النيجيري موسيس مهاجم كوارا يونايتد لمدة موسمين كما تم التعاقد مع النيجيري لقمان محمد قائد ريفرز يونايتد لمدة موسمين لتدعيم خط الدفاع بالموسم المقبل.

وتعاقد طلائع الجيش مع 17 صفقة جديدة وهم: "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر - محمد سمير - أحمد متعب – يحيى حامد – كريم حلاوة – محمد دياب – عماد السيد – موسيس- لقمان محمد – العربى بدر".