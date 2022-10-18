شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية اليوم بميادين مصر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وأكد الكابتن طارق شرارة الحكم الدولي والمسئول عن إدارة الميادين في بطولة العالم أن منافسات اليوم بدأت من الثامنة صباحاً 10 مسدس هواء فرق ناشئات،ثم يليها نهائي مسدس سريع 25 متر فرق ناشئين، وتليها بندقية هواء 10 متر فرق ناشئات، ثم تليها بندقية هواء 10 متر فرق ناشئين، وأخيراً مسدس سريع 25 متر فرق ناشئين مختلط.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.