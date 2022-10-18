شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الأهلي المصري ومضر السعودي في كأس العالم لكرة اليد اليوم الثلاثاء 18_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد فريق كرة اليد الأول بالنادي الأهلي المصري لانطلاقة مشواره ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، بمواجهة مضر السعودي.

بطولة سوبر جلوب مقرر إقامتها في السعودية، بمشاركة الأهلي ممثلًا عن مصر باعتباره بطلًا للسوبر الإفريقي.

ويتواجد فريق كرة اليد بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية ومعه فريقي بنفيكا البرتغالي، ومضر السعودي.

موعد مباراة الأهلي ومضر السعودي في كأس العالم للأندية لكرة اليد

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ومضر السعودي في تمام الساعة 6:45 بتوقيت مصر، و7:45 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومضر في سوبر جلوب



من المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي وسوبر جلوب عبر فضائية "أون تايم سبورتس3"، والكويت الرياضية والشارقة الرياضية والسعودية الرياضية والوطنية التونسية.

يلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى المصري مع نظيره مضر السعودى اليوم الثلاثاء فى أول مواجهاته بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى المملكة العربية السعودية.

كما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وجاءت قائمة رجال يد الأهلي كالتالي:‏

عبدالرحمن حميد، عبدالرحمن طه، محمد إبراهيم، راؤول نانتس، عبدالرحمن فيصل، شهاب عبدالله، مصطفى خليل، محسن رمضان، سيف هاني، أحمد خيري، إسلام حسن، أحمد عادل، إبراهيم المصري، ياسر سيف، عمر كاستيلو، عمر سامي، عبدالعزيز إيهاب، إسلام راضي.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد قد أسفرت عن تواجد «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي بنفيكا البرتغالي، ومضر السعودى.

ووجه الأهلى الشكر مؤخرا لدانيال جوردو المدير الفنى، بعد خروج الفريق من نصف نهائى بطولة إفريقيا بتونس، وذلك قبل خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، ليتم تعيين الإسباني ديفيد ديفيز.

ويبدأ الأهلي مبارياته بمواجهة مضر السعودي.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجوار أندية مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي ويتأهل صاحب المركز الأول إلى نصف النهائي بينما المركز الثاني يلعب على تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع وأخيرا صاحب المركز الثالث يلعب على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.



وتقام البطولة لأول مرة بمشاركة 12 فريقا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 6:45 مساء.

وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 3.

ويعلق على اللقاء خالد خيري.

وبجانب ذلك، ستذاع البطولة على فناتي الشارقة سبورت والسعودية الرياضية المفتوحة.

ويعود الأهلي لمنافسات كأس العالم للأندية بعد غياب 7 سنوات إذ كانت المشاركة الأخيرة في عام 2015.

ويشارك الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه، وكانت مشاركته في2007 وحقق الفريق الميدالية الفضية والمركز الثاني وهو أفضل ترتيب لفريق إفريقي.

مباراة الأهلي المصري ومضر السعودي

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي المصري ومضر السعودي عبر فضائية "أون تايم سبورتس3"، والكويت الرياضية والشارقة الرياضية والسعودية الرياضية.

وتضم قائمة المارد الأحمر في البطولة 18 لاعبًا وهم "عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه، محمد إبراهيم، البرازيلي راؤول نانتس، عبد الرحمن فيصل، شهاب عبد الله، مصطفى خليل، محسن رمضان، سيف هاني، أحمد خيري، إسلام حسن، أحمد عادل، إبراهيم المصري، ياسر سيف، عمر خالد "كاستيلو"، عمر سامي، عبدالعزيز إيهاب، إسلام راضي".

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد قد أسفرت عن تواجد "رجال يد الأهلي" في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي بنفيكا البرتغالي، ومضر السعودي.