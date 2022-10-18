ليفربول يواجه وست هام يونايتد .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد فريق ليفربول الإنجليزي ، لمواجهة نظيره فريق وست هام يونايتد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ويست هام ضيفا على نظيره ليفربول على ملعب أنفيلد "معقل الريديز"، غدا الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول أمام ضيفه ويست هام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترنت ألكساندر آرنولد

فابينيو - تياجو

فابيو كارفاليو - روبيرتو فيرمينو - هارفي إيليوت

محمد صلاح

التشكيل المتوقع لوست هام

من المتوقع أن يدخل ديفيد مويس مدرب "الهامرز" المباراة بالتشكيل التالي:



التشكيل: 3-4-3

لوكاش فابيانسكي

بن جونسون - تيلو كيرير - آرون كريسويل

فلاديمير كوفال - توماس سوسيك - ديكلان رايس - إيمرسون

جارود بوين - جيانلوكا سكاماكا - لوكاس باكيتا