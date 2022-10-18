اليوم انطلاق الدورى المصري الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر - تنطلق اليوم الثلاثاء بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، في الثالثة عصر اليوم بالتوقيت المحلي بلقاء أسوان مع ضيفه الاتحاد السكندري، كما يلتقي البنك الأهلي ضيفه فاركو، ويواجه المصري ضيفه سيراميكا.

فى حين تبدأ مواجهات غداً الأربعاء بلقاء الإسماعيلي وضيفه الأهلي على ستاد برج العرب، كما يلتقي إنبي منافسه بيراميدز، ثم يلعب الزمالك ضد سموحة على ستاد الجبل الأخضر.

وتختتم مباريات الجولة يوم الخميس المقبل بـ3 مباريات تجمع بين المقاولون العرب وضيفه غزل المحلة، ويواجه فيوتشر مضيفه حرس الحدود، ويلتقي الداخلية منافسه طلائع الجيش.

مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري المصرى

- الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

أسوان × الاتحاد السكندري - استاد أسوان - 3 عصرا

البنك الأهلي × فاركو - استاد بتروسبورت - 5 مساء

المصري × سيراميكا - استاد برج العرب - 7 مساء

- الأربعاء 19 أكتوبر 2022

إنبي × بيراميدز - استاد بتروسبورت - 5 مساء

الإسماعيلي × الأهلي - استاد برج العرب - 5 مساء

الزمالك × سموحة - استاد المقاولون العرب - 7 مساء

-الخميس 20 أكتوبر 2022

المقاولون العرب × غزل المحلة - استاد المقاولون العرب - 3 عصرا

حرس الحدود × فيوتشر - استاد حرس الحدود - 5 مساء

الداخلية × طلائع الجيش - استاد السويس - 7 مساء.