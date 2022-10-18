شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينعى سمير الخُشت نجم الفريق فى الثمانينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على، سمير الخشت، نجم الفريق البورسعيدى الراحل، ونشر النادى المصرى بياناً رسمياً ينعى خلاله وفاة نجمه وجاء كالتالي:

مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبون والعاملون ينعون بخالص الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله، الكابتن سمير الخُشت، نجم المصري خلال الثمانينيات، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالى بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن النادي المصرى، عن قائمة الموسم الجديد استعداداً لخوض منافسات الدوري العام المقرر انطلاقه اليوم 18 أكتوبر، حيث يصطدم النادي البورسعيدي بنظيره سيراميكا في الجولة الأولى.

وجاءت قائمة المصري كالتالي.. عصام ثروت ـ أحمد مسعود ـ محمود جاد ـ إيهاب العايدي ـ محمد شحاته ـ عماد الدين بوبكر ـ محمد دبش ـ فريد شوقي ـ كريم العراقي ـ عمرو موسى ـ عمرو مرعي ـ حسن علي ـ محمد عنتر ـ اسلام المزين ـ زياد فرج ـ محمد جريندو ـ إيزي إيميكا ـ مروان حمدي ـ عبد الرحيم دغموم ـ حسين السيد ـ إسلام عطية ـ إلياس الجلاصي ـ عمرو السعداوي ـ أحمد الشيخ ـ عمرو طارق ـ أنتوني أكبوتو ـ إسلام أبو سليمة ـ فرانج إيتوجا ـ أسامة الجزار.

فيما تم وضع الثنائي، هيثم العيوني ومحمد بلح على قائمة الانتظار.