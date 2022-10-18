مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم

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القاهرة - سامية سيد - مباريات الدورى المصرى فى الموسم الجديد تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 18 / 10 / 2022 بعد فترة الراحة السنوية التى حصلت عليها جميع الفرق بعد انتهاء الموسم الماضت.

موعد مباريات الدورى المصرى

مباريات الدوري المصري تشهد منافسات قوية في الجولة الأولى التي تنطلق اليوم، حيث تبدأ المواجهات في الثالثة عصر اليوم بمواجهة أسوان مع ضيفه الاتحاد السكندري، كما يلتقي البنك الأهلي ضيفه فاركو، ويواجه المصري ضيفه سيراميكا.

فيما تبدأ مواجهات غداً الأربعاء بلقاء الإسماعيلي وضيفه الأهلي على استاد برج العرب، كما يلتقي إنبي منافسه بيراميدز، ثم يلعب الزمالك ضد سموحة على ستاد الجبل الأخضر.

​موعد انتهاء الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري

ويسدل الستار على الجولة يوم الخميس المقبل بـ3 مباريات تجمع بين المقاولون العرب وضيفه غزل المحلة، ويواجه فيوتشر مضيفه حرس الحدود، ويلتقي الداخلية منافسه طلائع الجيش.

ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022 ، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر.

مواعيد الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري

** الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

أسوان × الاتحاد السكندري - استاد أسوان - 3 عصرا

البنك الأهلي × فاركو - استاد بتروسبورت - 5 مساء

المصري × سيراميكا - استاد برج العرب - 7 مساء

** الأربعاء 19 أكتوبر 2022

إنبي × بيراميدز - استاد بتروسبورت - 5 مساء

الإسماعيلي × الأهلي - استاد برج العرب - 5 مساء

الزمالك × سموحة - استاد المقاولون العرب - 7 مساء

**الخميس 20 أكتوبر 2022

المقاولون العرب × غزل المحلة - استاد المقاولون العرب - 3 عصرا

حرس الحدود × فيوتشر - استاد حرس الحدود - 5 مساء

الداخلية × طلائع الجيش - استاد السويس - 7 مساء.

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.