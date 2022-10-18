شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب لاعبى الأهلى بضربة بداية قوية أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أكثر من جلسة مع لاعبيه طالبهم بضرورة تحقيق انطلاقة قوية مع بداية الدوري والتركيز طوال المباراة وعدم ارتكاب الأخطاء من أجل الظهور بمستوى قوي أمام الدراويش وتوجيه رسالة قوية للمنافسين بأن المارد الأحمر عائد بقوة من أجل استعادة الألقاب التي غابت عن دولابه في الموسم الماضي.

وحث كولر لاعبي الأهلي على ضرورة الالتزام بتنفيذ تعليماته واللعب بشكل جماعي وتنفيذ الخطة التي ينوي الاعتماد عليها وضرورة التزام كل لاعب بتأدية الدور المكلف به على المستويين الدفاعي والهجومي، بخلاف مطالبته لاعبي الخط الخلفي وحراس المرمى بضرورة الحفاظ على نظافة الشباكة، مع تأكيد ثقته في كل اللاعبين ووعدهم بأن يحصل الجميع على فرص متساوية مع الفريق الأحمر.

وعاش الأهلي فترة من النجاحات وتحقيق البطولات، بعد فوزه ببطولتي دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه خسر البطولة لموسم 2021-22، وكذلك خسر بطولة الدوري المصري لموسم 2020-21، ويسعى للعودة لمنصات التتويج مجدداً.

ويستهل الأهلي مشواره فى النسخة الجديدة للدوري حين يحل ضيفاً على الإسماعيلي، ثم يلاقى نظيره أسوان فى الجولة الثانية، ثم الداخلية، وبعدهم الاتحاد السكندري فى الجولة الرابعة.