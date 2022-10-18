لاعبو فيوتشر الأساسيون ينتظمون فى التدريبات استعداداً لمواجهة الحدود

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم، اليوم الثلاثاء، لاعبو فيوتشر الأساسيون فى تدريبات الفريق بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة التى حصلوا عليها، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة أمام حرس الحدود والتى تقام الخميس على استاد الماكس بمدينة الإسكندرية، في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام.

وطالب علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبي الفريق بضرورة حسم مباراة حرس الحدود المرتقبة والعودة بالثلاث نقاط، خاصة أنها تأتي في بداية مشوار الدوري العام، ويمثل الفوز بها دافعاً قوياً للاعبين فى باقى المباريات بالبطولة، خاصة أن فيوتشر يستهدف التواجد في المربع الذهبي خلال الموسم الجاري.

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، ملف كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد التأهل إلى دور الـ32 التكميلي بالبطولة، عقب الفوز في إياب دور الـ32 الأول على نظيره كالون إف سى بطل سيراليون برباعية نظيفة، حيث كان فيوتشر قد فاز أيضاً فى مباراة الذهاب التى أقيمت بليبيريا بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 6/0.

وبدأ الجهاز الفنى لفيوتشر بدراسة فريق حرس الحدود، استعداداً للمباراة المقبلة فى انطلاقة فيوتشر بمسابقة الدورى العام فى نسختها رقم 64 والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على استاد الماكس بالإسكندرية.

وأعلن نادى فيوتشر عن قائمته النهائية، استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه اليوم 18 أكتوبر الجاري، وجاءت قائمة فيوتشر كالتالي.. حراسة المرمى"محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، أحمد يحيى"، خط الدفاع "سعد سمير، محمود رزق، محمود مرعي، عمر كمال عبد الواحد، محمود شعبان، طارق طه، جوزيف جوناثان، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي، هشام حافظ، مصطفى أشرف"، خط الوسط " كريم نيدفيد، غنام محمد، محمد فاروق، ناصر ماهر، مهند لاشين، محمد رضا بوبو، بابا توندي بيلو، علي زعزع، عمر رمضان، خط الهجوم "مروان محسن، أحمد عاطف، أيمن الصفاقسي، مصطفى البدري، عمر السعيد، حاجي باري، عبد الكبير الوادي، هشام عادل، عبد الله ياسين، عمر صلاح، عمر ميرا.