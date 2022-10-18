شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق النسخة 64.. زيزو يتصدر قائمة أغلى 9 لاعبين فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب نادى الزمالك، قائمة أغلى 9 لاعبين فى الدورى المصرى، وذلك قبل انطلاق النسخة الجديدة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تحمل النسخة رقم 64، حيث قدم زيزو مستوى متميزا الموسم الماضى بعدما تصدر قائمة الهدافين بختام الموسم.

وارتفعت قيمة زيزو من 2 مليون يورو لتصل إلى 4 ملايين يورو بعد نهاية الموسم الماضى، فيما جاء المالى أليو ديانج لاعب النادى الأهلى فى المرتبة الثانية بقيمة بلغت 3 ملايين و500 ألف يورو.

أحمد سيد زيزو: 4 ملايين يورو

أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو

محمد الشناوى: 3 ملايين يورو

رمضان صبحى: 2 مليون و800 ألف يورو

إمام عاشور: 2 مليون يورو

الونش: 2 مليون يورو

محمد شريف: 2 مليون يورو

بيرسي تاو: 2 مليون يورو

أفشة: 2 مليون يورو