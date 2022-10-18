شكرا لقرائتكم خبر عن الكومى يطالب جماهير الإسماعيلى بالالتزام بالروح الرياضية فى مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس يحيى الكومى، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، الجماهير بالالتزام بمبادئ الروح الرياضية والتركيز مع الفريق فقط ودعمه وتشجيعه دون النظر إلى أى شىء آخر خلال مواجهة القمة أمام الأهلى فى افتتاح النسخة الجديدة من بطولة الدورى الممتاز.

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد التشجيع المثالى وتجنب الخروج عن النص بكل أشكاله خاصة الألفاظ الخارجة تحت أى مسمى وأن الفريق فى غنا عن مثل تلك الأمور التى تكبد النادى غرامات وخسائر مالية دون داعٍ وتسبب بشكل أو بأخر فى حرمان النادى من جماهيره التى تعد العنصر الأهم فى المنظومة ككل ويتأثر الفريق كثيراً ويفقد نصف قوته بغيابهم.

وواصل أن جماهير الإسماعيلى هى الداعم الأساسى والرئيسى للفريق متمنيا أن يستمروا على نهج الدعم والمساندة والمؤازرة ودعم كل اللاعبين وتحفيزهم للمكسب، لاسيما أن الفريق فى أمس الحاجة لذلك من أجل تحقيق انطلاقة مثالية فى المسابقة وتحقيق مسيرة الانتصارات المنتظرة.

واستكمل رئيس الإسماعيلى أنه يعلم جيداً مدى حب وعشق جماهير النادى للكرة الجميلة، وأنها لا تكن أى ضغينة لجماهير المنافسين وتكن كل الاحترام والتقدير وتربطها علاقات جيدة مع المنافسين خاصة أن ذلك لا يتخطى حدود المستطيل الأخضر.

وأنهى تصريحاته أن الفريق يدخل هذا الموسم بتوقعات وطموحات وتطلعات جديدة متمنيا من الله عز وجل أن يوفق الفريق فى إسعاد هذه الجماهير التي تحملت مرارة تراجع النتائج على مدار المواسم الماضية، وأن الفترة القادمة سيعمل النادى على إعادة البسمة لهم والصعود مجدداً لمنصات التتويج.