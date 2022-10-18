شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. سارة سمير عينها على استعادة التألق الأفريقى فى الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى سارة سمير بطلة رفع الأثقال الأولمبية إلى إستعادة التألق الأفريقى مجددا عبر بوابة بطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر نهاية شهر أكتوبر الجارى .

وتمتلك سارة سمير مقومات و إمكانيات تمكنها من إستعادة الهيبة الأفريقية بعد عودتها مجددا للمشاركة فى البطولات .

نجحت سارة سمير، لاعبة مصر لرفع الأثقال، في حصد الميدالية الذهبية في الخطف في بطولة أمريكان فريند شيب التى أقيمت مؤخرا في أمريكا 2022.

وغابت سارة سمير عن تمثيل منتخب مصر لرفع الأثقال في دورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت فى مدينة وهران بالجزائر؛ بسبب إلغاء وزن 81 كجم، لتشارك في بطولة أمريكان فريند شيب في أمريكا.

وحُرمت سارة سمير من خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الأزمة، التى طالت الاتحاد والمنتخب بحرمان مصر من المشاركة فى البطولات لمدة عامين، وسبق لسارة سمير أن حققت الكثير من الميداليات، على رأسها برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة سارة سمير فى الصور التالية :



بطلة الاثقال



سارة سمير



لاعبة الاثقال



البطلة سارة سمير