شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتقد جهود عبد الرحمن شيكا أمام الداخلية بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه عبد الرحمن شيكا لاعب خط وسط الفريق فى مباراة الداخلية، المقرر لها السابعة مساء الخميس بالجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز بسبب الإيقاف.

وحصل عبد الرحمن شيكا على الإنذار الثالث فى مواجهة الإسماعيلى بالجولة الأخيرة من مسابقة الدورى المصرى بالنسخة الماضية، ليغيب عن أول مباراة للطلائع فى النسخة الجديدة للمسابقة.

وأنهى الطلائع الموسم المنقضى فى المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة، حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24.

وتعاقد طلائع الجيش مع 17 صفقة جديدة وهم: "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر - محمد سمير - أحمد متعب - يحيى حامد - كريم حلاوة - محمد دياب - عماد السيد - موسيس - لقمان محمد - العربى بدر".