شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الأهلى فى قمة الدورى المصرى 21 يناير باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مواعيد وملاعب مباريات 29 جولة من عمر الدورى المصرى الممتاز موسم 2022 - 2023، والذى ينطلق اليوم الثلاثاء.

وتقرر أن تقام مباراة الزمالك والأهلى فى قمة الدورى المصرى يوم 21 يناير المقبل فى تمام السابعة مساء باستاد القاهرة الدولى.

فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 16 يناير المقبل موعدا لمباراتى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، على أن تقام المباراة النهائية يوم 3 فبراير المقبل على استاد القاهرة فى السابعة مساء.

وأرسل عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، وناصر فراج، نائب مدير اللجنة، جدول مباريات كأس مصر للأندية والجهات المختصة.