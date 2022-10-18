شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتحدى الاتحاد السكندرى في ضربة البداية بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق أسوان نظيره الاتحاد السكندري في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب زهرة الجنوب بصعيد مصر، في مباراة مرتقبة يسعى من خلالها الفريقين لتحقيق نتيجة ايجابية تحفزهما لاستكمال المشوار في بطولة صعبة ومثيرة وتحظى باهتمام كبير.

وأعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن اختيار 22 لاعباً للسفر إلى أسوان والدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة أسوان على ملعب الأخير، بعد غدٍ الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من: المهدي سليمان، عمرو خليل، صبحي سليمان، هشام صلاح، جافين، محمد صالح، محمود علاء، خالد صبحي، مورو ساليفو، محمود عبد العزيز، مروان عطيه، سعيد سنبوري، خالد الغندور، كريم الديب، ابراهيم حسن، أحمد عادل ميسي، إسلام عبد النعيم، مابولولو، استيفن اموتو، أحمد عيد، محمد فارس.

وضم الاتحاد مجموعة صفقات هي المهدي سليمان، محمد صالح، خالد صبحي، محمود عبد العزيز، أحمد عيد، أوستن أموتو، ناصر ناصر، إسلام عبد النعيم، إبراهيم حسن، محمود علاء، أحمد سيد غريب، وظهير منتخب أوغندا كيفين كزيتو مواليد 2001.

في المقابل يضم أسوان بين صفوفه عدد كبير من اللاعبين حيث شملت قائمته في مركز حراسة المرمى كلا من: خالد وليد محمد- عمرو حسام عبدالواحد- اسلام سليمان السيد- مروان محمد ممدوح، وفي مركز قلب الدفاع يتواجد كلا من: عبدالرحمن عبدالنبي- اسلام صلاح سالم- محمد احمد عطوة- صابر اشرف صابر- احمد فتحي (كاستيلو)- اسلام جمال فؤاد.

وفي مركز الظهير الأيمن يتواجد كلا من: احمد محمد عيد (بلية)- محمد مصطفى كامل (ميدو)- محمود نعيم عبدالحميد، وفي مركز الظهير الأيسر يتواجد كلا من: محمد سمير عبدالباسط (الحسيني سمير)- احمد سيد موسى- على فتحي عمر، وفي مركز خط الوسط المدافع يتواجد كلا من: مصطفى على عبدالرسول- عبدالعزيز موسى- رفاييل اياجوا- مصطفى محمود- مروان محمد عباس.

وفي مركز خط الوسط المهاجم يتواجد كلا من: احمد خالد السيد- ابراهيم عايش- باي كمارا- جمال السعيد الدسوقي- عمرو رضا اسماعيل- محمد ناجي (جدو)- محمود صلاح- احمد حمودي- عماد فتحي، وفي مركز الهجوم يتواجد كلا من: ماليك ايفونا- احمد بالحاج سعيدو- ليوناردو كاموني- محمد حمدي زكي.