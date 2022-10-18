تعرف على جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية عن جدول أول 29 جولة من دوري we المصري في موسمه الجديد (2022-2023).

ويصطدم الزمالك، حامل اللقب، مع وصيفه بيراميدز في وقت مبكر من الموسم، حيث يلتقي الفريقان في الجولة الثالثة يوم 6 نوفمبر، فيما يتجدد اللقاء بينهما في الجولة الـ20 يوم 3 مارس.

ويخوض الزمالك مباراة القمة أمام غريمه الأهلي يوم 21 يناير، في الجولة الـ14.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد الجولات الخمسة الأخيرة في وقت لاحق، بعد معرفة الأندية المنافسة على اللقب، وتحديد الفرق المهددة بالهبوط.

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من الدوري المصري، وذلك من الجولة الأولى إلى الجولة 29.

الجولة 1: الزمالك × سموحة - ملعب المقاولون العرب - 19 أكتوبر - 7 مساء

الجولة 2: سيراميكا كليوباترا × الزمالك - ستاد القاهرة - 23 أكتوبر - 5 مساء

الجولة 3: الزمالك × بيراميدز - ستاد القاهرة - 6 نوفمبر - 7 مساء

الجولة 4: إنبي × الزمالك - ملعب المقاولون العرب - 9 نوفمبر - 7 مساء

الجولة 5: الزمالك × المصري - ستاد القاهرة - 1 ديسمبر - 7 مساء

الجولة 6: طلائع الجيش × الزمالك - برج العرب - 7 ديسمبر - 7 مساء

الجولة 7: البنك الأهلي × الزمالك - ستاد القاهرة - 16 ديسمبر - 5 مساء

الجولة 8: الزمالك × حرس الحدود - ستاد القاهرة - 20 ديسمبر - 7 مساء

الجولة 9: المقاولون العرب × الزمالك - ستاد المقاولون العرب - 25 ديسمبر - 5 مساء

الجولة 10: الزمالك × الإسماعيلي - ستاد القاهرة - 29 ديسمبر - 7 مساء

الجولة 11: أسوان × الزمالك - ستاد أسوان - 2 يناير - 2.45 عصرا

الجولة 12: الزمالك × الداخلية - ستاد القاهرة - 5 يناير - 7 مساء

الجولة 13: الاتحاد السكندري × الزمالك - برج العرب - 11 يناير - 7 مساء

الجولة 14: الزمالك × الأهلي - ستاد القاهرة - 21 يناير - 7 مساء

الجولة 15: غزل المحلة × الزمالك - ستاد غزل المحلة - 24 يناير - 5 مساء

الجولة 16: الزمالك × فيوتشر - ستاد القاهرة - 29 يناير - 7 مساء

الجولة 17: فاركو × الزمالك - ستاد الإسكندرية - 6 فبراير- 5 مساء

الجولة 18: سموحة × الزمالك - برج العرب - 14 أو 15 فبراير - لم يتم تحديد الموعد

الجولة 19: الزمالك × سيراميكا كليوباترا - ستاد القاهرة - 20 أو 21 فبراير - لم يتم تحديد الموعد

الجولة 20: بيراميدز × الزمالك - ستاد الدفاع الجوي - 3 مارس - 7 مساء

الجولة 21: الزمالك × إنبي - ستاد القاهرة - 10 أو 11 مارس - لم يتم تحديد الموعد

الجولة 22: المصري × الزمالك - برج العرب - 13 أو 14 مارس - لم يتم تحديد الموعد

الجولة 23: الزمالك × طلائع الجيش - ستاد القاهرة - 3 أو 4 أبريل - 9 مساء

الجولة 24: الزمالك × البنك الأهلي - ستاد القاهرة - 9 أبريل - 9 مساء

الجولة 25: حرس الحدود × الزمالك - برج العرب - 13 أبريل - 9 مساء

الجولة 26: الزمالك × المقاولون العرب - ستاد القاهرة - 18 أبريل - 9 مساء

الجولة 27: الإسماعيلي × الزمالك - ستاد الإسماعيلية - 25 أبريل - 6 مساء

*تؤجل هذه المباراة حال وصول الزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجولة 28: الزمالك × أسوان - ستاد القاهرة - 3 مايو - 8 مساء

الجولة 29: الداخلية × الزمالك - ستاد السويس الجديد - 7 مايو - 8 مساء