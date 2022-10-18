جدول مباريات اليوم.. انطلاق الدوري المصري.. والأهلي يظهر في مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يشهد، اليوم الثلاثاء، انطلاق منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد "2022-2023"، بالإضافة إلى افتتاح الأهلي لمشواره في كأس العالم للأندية لكرة اليد.

ويبدأ ماراثون الموسم الجديد من الدوري الممتاز بمواجهة أسوان والاتحاد السكندري، ثم يلتقي البنك الأهلي مع فاركو، والمصري البورسعيدي يستضيف سيراميكا كليوباترا.

ويستعرض "الخليج 365" جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

3:00 مساءً.. أسوان ضد الاتحاد السكندري.. ON Time Sports 1 HD

5:00 مساءً.. البنك الأهلي ضد فاركو.. ON Time Sports 2 HD

7:00 مساءً.. المصري البورسعيدي ضد سيراميكا.. ON Time Sports 1 HD

الدوري الإنجليزي

8:30 مساءً.. برايتون ضد نوتينجهام فورست.. beIN Sports 2 HD Premium

9:15 مساءً.. كريستال بالاس ضد وولفرهامبتون..beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

7:00 مساءً.. إشبيلية ضد فالنسيا.. beIN Sports 1 HD Premium

8:00 مساءً.. خيتافي ضد أتلتيك بيلباو.. beIN Sports 4 HD

9:00 مساءً.. أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو.. beIN Sports HD 1

كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب)

6:45 مساءً.. الأهلي ضد مضر السعودي.. ontime sports