رابطة الأندية تُعلن مواعيد الدوري حتى الجولة الـ 29

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت رابطة الأندية، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات الدوري المصري لموسم 2022- 2023 حتى الجولة الـ 29 من المسابقة.

وينطلق الدوري المصري اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر بإقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى على أن يستكمل غدا وبعد غد.

وطبقا لما أعلنه رابطة الأندية، فسوق تقام 3 جولات فقط خلال فترة كأس العالم المقرر أن ينطلق يوم 20 نوفمبر المقبل وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة عشر للدوري يوم 21 يناير المقبل.

وأوضحت رابطة الأندية، أنه سيتم تحديد مواعيد المباريات المخصصة للأندية المشاركة في البطولات الإفريقية بعد اجراء قرعة البطولات الإفريقية.

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن باقي الجدول بعد معرفة الفرق المنافسة على البطولة أو تحديد الفرق المهددة بالهبوط.

وجاءت مواعيد مباريات الجولات الـ 29 على النحو التالي.