الامارات | تعرف إلى الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح المهاجم الفرنسي ولاعب ريال مدريد كريم بنزيما، في الفوز بالنسخة الـ 66 لجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته الطويلة وبعد مشوار طويل شهد فيه اللاعب الابتعاد عن المنتخب الفرنسي لفترة كبيرة، إضافة هجوم جمهور ريال مدريد عليه في فترات كبيرة أثناء تواجد البرتغالي رونالدو، بسبب تواضع مستواه مع الفريق، إلا أن اللاعب نجح في التتويج بعد مشوار طويل وذلك خلال حفل أقامته مجلة "فرانس فوتبول" في باريس.

وجاء في المركز الثاني والذي نجح بنزيما في التفوق عليه مهاجم ليفربول السابق والحالي لبايرن ميونخ، السنغالي ساديو ماني، الذي حل وصيفا، بعد الانجازات الكبيرة التي حققها مع منتخب بلاده ومنها الفوز بكأس الأمم الإفريقية لأول مرة والصعود إلى كأس العالم، واحتل البلجيكي كيفن دي بروين المركز الثالث، وحل رابعاً المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وجاء نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح في المركز الخامس.

ونشرت مجلة فرانس فوتبول الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية لموسم 2021-2022، وجاء على النحو التالي.

كريم بنزيما (ريال مدريد)

ساديو ماني (ليفربول \بايرن ميونخ)

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ \برشلونة)

محمد صلاح (ليفربول)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

كورتوا (ريال مدريد)

فينسيوس جونيور (ريال مدريد)

لوكا مودريتش (ريال مدريد)

إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند\مانشستر سيتي)

سون هيونغ مين (توتنهام)

رياض محرز (مانشستر سيتي)

فيرجل فان دايك (ليفربول)

لويس دياز (ليفربول)

دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس)

كاسيميرو (مانشستر يونايتد)

كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

هاري كين (توتنهام)

فيل فودين (مانشستر سيتي)

ألكسندر أرنولد (ليفربول)

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

داروين نونيز (ليفربول)

كريستوفر نيكونكو (لاييزغ)

جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

أنطونيو روديغر (تشيلسي)

مايك ماينان (ميلان)

كيميتش (بايرن ميونيخ)