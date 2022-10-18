شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستدرج سيراميكا في مباراة مثيرة بانطلاقة الدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق المصري البورسعيدي نظيره سيراميكا في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة سبقها الكثير من الجدل بسبب اعتراض المصري على خوض مبارياته على برج العرب بعد اختار ملعب هيئة قناة السويس.

حسم النادي المصري 10 صفقات، حيث تعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي، كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، وأنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، و المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، ومحمود جاد وأخيرا عمرو طارق.

بينما تعاقد أحمد هاني - محمد إسماعيل قلاوة - محمد عادل - أحمد ياسر ريان – محمد شكري – زلاكة– أحمد رمضان بيكهام – أحمد القرموطي – عبدالرحمن السكران – رجب نبيل – محمد متولي كناريا - محمد بسام - محمد ناصف – جون إيبوكا ـ صلاح محسن ـ جاستن أرثر.

وأعلن النادي المصري البورسعيدي في وقت سابق عن رفضه المطلق لخوض مبارياته في الموسم الجديد على أرضية ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، وتمسكت إدارة المصري بقيادة كامل أبو علي بإيجاد بديل مناسب لتنقلات الفريق عوضًا عن الإستمرار في قطع المسافة الطويلة بين بورسعيد ومنطقة برج العرب.

في المقابل يخوض سيراميكا المباراة بشكله الجديد بعدما تعاقد مع عدة صفقات تم وصفها بالقوية، والآن جاء الدور على هذه الأسماء لتثبت أنها بالفعل صفقات قوية ستقدم شيئا للفريق، حيث يمتلك ثلاثى هجومى مميز حيث جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن لاعبا الاهلى سيكون لهم دور كبير واساسى فى هجوم الفريق بالموسم القادم.

وظهرت علامات الرضا على أحمد سامى المدير الفنى للفريق الذى بدا مقتنعا تماماً بقدرات الثلاثى وتحديداً صلاح محسن، ويرى أنهم قادرون على قيادة هجوم الفريق فى الموسم الجديد.