شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الثلاثاء فريق الأهلي استعداداته لخوض مباراته ضد الإسماعيلي غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري، في المباراة التي يسعى خلالها الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق انطلاقة قوية من خلال خطف الفوز من الدراويش والسير قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على تجهيز لاعبيه وتحفيظهم بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في مباراة الغد، وطالبهم بضرورة استغلال ميزة التصويب على المرمى واستغلال الفرص التي تتاح للاعبين أمام المرمى بخلاف استمرار استغلال التعامل الجيد مع الكرات الثابتة والعرضية كما حدث في مباراتي الاتحاد المنستيري التونسي.