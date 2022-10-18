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الأهلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الثلاثاء فريق الأهلي استعداداته لخوض مباراته ضد الإسماعيلي غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة ، في المباراة التي يسعى خلالها الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق انطلاقة قوية من خلال خطف الفوز من الدراويش والسير قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

 

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

 

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على تجهيز لاعبيه وتحفيظهم بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في مباراة الغد، وطالبهم بضرورة استغلال ميزة التصويب على المرمى واستغلال الفرص التي تتاح للاعبين أمام المرمى بخلاف استمرار استغلال التعامل الجيد مع الكرات الثابتة والعرضية كما حدث في مباراتي الاتحاد المنستيري التونسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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