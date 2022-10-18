شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يقص شريط مبارياته بالدوري أمام فاركو.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق البنك الأهلى نظيره فاركو على استاد بتروسبورت، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، في انطلاقة الدوري والجولة الأولى للمسابقة، وهي مباراة بين فريقين قدما مستويات مثيرة الموسم الماضي ويسعيان لمواصلة التحديد هذا الموسم.

ابرم البنك الأهلي عدة تعاقدات، هم أدهم حامد - رزاق سيسية - محمد أبو جبل - حمدي علاء – أسامة فيصل - محمود الجزار – إسلام جابر – أحمد توفيق ـ مصطفى الروبي .

وأكد خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن هدف فريقه الذي يكمن في دخول المربع الذهبي بالدوري الممتاز بالموسم الجديد، قائلا: "اللواء أشرف نصار وأعضاء مجلس إدارة نادي البنك الأهلي دائما ما يدعمون الجهاز الفني واللاعبين وطموحهم دخول المربع الذهبي وهذا طموح مشروع".

أضاف: "طموحي الشخصي بالطبع، دخول المربع الذهبي، ولكن البطولة ستكون صعبة بكل تأكيد خاصة مع دعم كل الفرق.. الموسم الماضي لم نبرم تعاقدات كثيرة، ولكن خلال الميركاتو الأخير، دعمنا صفوفنا بالاحتياجات الخاصة بنا".

في المقابل قرر الجهاز الفني لفريق فاركو بقيادة البرتغالي نونو ألميدا الذى لم يجرى أي صفقة هذا الصيف لحرمانه من القيد، خوض تدريباته الأيام الأخيرة على فترتين، استعدادًا لافتتاحية مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز، وخاض فاركو تدريبه الصباحي، والذي أقتصر على تدريبات في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، حيث تم تقسيم اللاعبين على مجموعتين، أما التدريب المسائي سيكون داخل الملعب.