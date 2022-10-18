شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات الجولة الأولى للدورى المصرى الممتاز.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الأول من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.

تبدأ المواجهات في الثالثة عصر اليوم بالتوقيت المحلي بلقاء أسوان مع ضيفه الاتحاد السكندري، كما يلتقي البنك الأهلي ضيفه فاركو، ويواجه المصري ضيفه سيراميكا.

وتبدأ مواجهات غداً الأربعاء بلقاء الإسماعيلي وضيفه الأهلي على ستاد برج العرب، كما يلتقي إنبي منافسه بيراميدز، ثم يلعب الزمالك ضد سموحة على ستاد الجبل الأخضر.

ويسدل الستار على الجولة يوم الخميس المقبل بـ3 مباريات تجمع بين المقاولون العرب وضيفه غزل المحلة، ويواجه فيوتشر مضيفه حرس الحدود، ويلتقي الداخلية منافسه طلائع الجيش.

ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022 ، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر.

مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري المصرى

** الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

أسوان × الاتحاد السكندري - استاد أسوان - 3 عصرا

البنك الأهلي × فاركو - استاد بتروسبورت - 5 مساء

المصري × سيراميكا - استاد برج العرب - 7 مساء

** الأربعاء 19 أكتوبر 2022

إنبي × بيراميدز - استاد بتروسبورت - 5 مساء

الإسماعيلي × الأهلي - استاد برج العرب - 5 مساء

الزمالك × سموحة - استاد المقاولون العرب - 7 مساء

** الخميس 20 أكتوبر 2022

المقاولون العرب × غزل المحلة - استاد المقاولون العرب - 3 عصرا

حرس الحدود × فيوتشر - استاد حرس الحدود - 5 مساء

الداخلية × طلائع الجيش - استاد السويس - 7 مساء.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.