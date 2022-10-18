شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن عن جدول مباريات الدور الثانى حتى الجولة 29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة أندية الدوري المحترفة عن جدول مباريات الدور الثاني للدوري الممتاز حتى الأسبوع الـ29 للدوري، وجاء كالتالي :

الدورى المصرى موسم 2022-2023 (1)



الدورى المصرى موسم 2022-2023 (2)



الدورى المصرى موسم 2022-2023 (3)



الدورى المصرى موسم 2022-2023 (4)



الدورى المصرى موسم 2022-2023 (5)



الدورى المصرى موسم 2022-2023 (6)



الدورى المصرى موسم 2022-2023 (7)



الدورى المصرى موسم 2022-2023 (8)



الدورى المصرى موسم 2022-2023 (9)



الدورى المصرى موسم 2022-2023 (10)



الدورى المصرى موسم 2022-2023 (11)