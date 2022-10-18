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رابطة الأندية تعلن عن جدول مباريات الدور الثانى حتى الجولة 29

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شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن عن جدول مباريات الدور الثانى حتى الجولة 29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة أندية الدوري المحترفة عن جدول مباريات الدور الثاني  للدوري الممتاز حتى الأسبوع الـ29 للدوري، وجاء كالتالي :

 

 

 

الدورى المصرى موسم 2022-2023 (1)
الدورى المصرى موسم 2022-2023 (1)

الدورى المصرى موسم 2022-2023 (2)
الدورى المصرى موسم 2022-2023 (2)

الدورى المصرى موسم 2022-2023 (3)
الدورى المصرى موسم 2022-2023 (3)

الدورى المصرى موسم 2022-2023 (4)
الدورى المصرى موسم 2022-2023 (4)

الدورى المصرى موسم 2022-2023 (5)
الدورى المصرى موسم 2022-2023 (5)

الدورى المصرى موسم 2022-2023 (6)
الدورى المصرى موسم 2022-2023 (6)

الدورى المصرى موسم 2022-2023 (7)
الدورى المصرى موسم 2022-2023 (7)

الدورى المصرى موسم 2022-2023 (8)
الدورى المصرى موسم 2022-2023 (8)

الدورى المصرى موسم 2022-2023 (9)
الدورى المصرى موسم 2022-2023 (9)

الدورى المصرى موسم 2022-2023 (10)
الدورى المصرى موسم 2022-2023 (10)

الدورى المصرى موسم 2022-2023 (11)
الدورى المصرى موسم 2022-2023 (11)

 

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