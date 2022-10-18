شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الشاطئية تطير إلى موزمبيق اليوم للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية، اليوم الثلاثاء إلى موزمبيق، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويترأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم المشرف على الكرة الشاطئية.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية المنتخب المصري في المجموعة الثانية، بجانب منتخبات السنغال، أوغندا ومدغشقر.

وحرص أبوالوفا على التنسيق مع الجهاز الفنى للمنتخب، فيما يتعلق بكافة الأمور الخاصة بالسفر، وتوفير كافة سبل الراحة للبعثة، ويضم الجهاز الفني لمنتخب الكرة الشاطئية كلا من: مصطفى لطفى مديرًا فنيًا، أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى، ومحمد منجى مديرًا إداريًا، وإسلام شاكر مدير المهمات.