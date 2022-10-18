شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخاطب السنغال ونيجيريا لمواجهتهما وديا قبل بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب منتخب مصر للشباب مواليد 2003، كلا من السنغال ونيجيريا لمواجهة أحدهما وديا في فبراير المقبل قل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تحضتنها مصر في نفس الشهر من العام القادم.

وقال محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن هدف الجهاز الفني في الفترة المقبلة هو طلب تنظيم مباريات ودية قبل خوض بطولة كأس أمم أفريقيا، موضحا : "نريد الاحتكاك بالمنتخبات الأخرى قبل خوض المباريات الرسمية لأن المباريات الودية مهمة للغاية".

وواصل المدير الفني: "منتخب الشباب فى أسوأ حالاته له شكل ومستواه لا يقل كثيرا ولكن يتذبذب في بعض الأحيان".

وأوضح المدير الفني لمنتخب الشباب أن خوض وديات مع فرق أكبر في السن يزيد من خبرات اللاعبين، قائلا: "عندما نواجه منتخبات في نفس السن، فيجب أن تكون منتخبات مصنفة في أفريقيا وليست منتخبات ضعيفة".