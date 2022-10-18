شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسموحة فى الجولة الأولى بالدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا استعداداته لمواجهة سموحة في ضربة بداية الدوري المصري.

وتُوج الزمالك بلقب الدوري المصري لموسم 2021-2022 للمرة الثانية على التوالي، والـ14 فى تاريخه، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلي.





موعد مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سموحة فى السابعة مساء غداً الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.





9 صفقات تدعم الزمالك فى انطلاقة الدوريالزمالك يدخل الموسم بشكل مختلف عن الموسم الماضي، بعدما دعم فريقه بعدة لاعبين جدد، حيث دعم الفريق الأبيض محاور الوسط بضم الثلاثي نبيل عماد دونجا وزكريا الوردي وعمرو السيسي، بينما انضم عمر جابر ومصطفى الزنارى لتدعيم الخط الخلفي.

وفى الهجوم، تعاقد الزمالك مع سامسون أكينيولا وإبراهيما نداى ومصطفى شلبي والمهاجم الواعد يوسف حسن.





القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.