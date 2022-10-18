كولر يفاضل بين شريف وشادي حسين لقيادة هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بين الثنائي محمد شريف وشادي حسين لقيادة هجوم الفريق الأحمر في مباراته غدا ضد الإسماعيلي في افتتاح بطولة الدوري المصري، من أجل تثبيته في قيادة هجوم الأهلي مع انطلاق مشوار الفريق الأحمر في مسابقة الدوري المصري، في ظل رغبته في استكشاف كل اللاعبين.

ويحاول كولر اختيار شريف أو شادي حسين في التشكيل الأساسي لقيادة هجوم الأهلي، وفقا لإمكانيات الثنائي والاستقرار على الأكثر التزما بتنفيذ فكره وأسلوب لعبه والتعاون مع باقي زملائه والتركيز أمام مرمى المنافسين، لاسيما أنه دفع بالثنائي في قيادة هجوم الأهلي بالمباراتين الماضيتين ضد الاتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقاد شادي حسين هجوم الأهلي في مباراة الذهاب بتونس، بينما تواجد محمد شريف بديلا قبل أن يتم الدفع به في الشوط الثاني من زمن المباراة، فيما شارك محمد شريف أساسيا في مباراة الإياب بالقاهرة قبل أن يتم الدفع بشادي حسين بديلا في الشوط الثاني