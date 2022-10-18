شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة الأهلى فى ضربة بداية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الإسباني خوان جاريدو، اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة الأهلى بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها الخامسة عصر غداً الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يتوجه للأسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة حيث يرغب ” جاريدو ” وجهازه المعاون لزيادة التركيز لدي اللاعبين بالإضافة إلى ابعادهم عن أي موشرات خارجية بجانب عقد العديد من الجلسات النظرية والتحفيزية.

ويذكر أن الإسماعيلي قام بالتعاقد مع 13 لاعبًا لتدعيم صفوفه المختلفة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط بالإضافة إلى باسم مرسي وصالح جمعه ومحمود الشبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن ومحمد خليفة ومحمد كوكو.