شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى و الزمالك 21 يناير باستاد القاهرة فى الدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة أندية الدوري المصرية المحترفة يوم ٢١ يناير المقبل موعدًا لمباراة الزمالك و الأهلي في الجولة الرابعة عشر للدوري باستاد القاهرة في السابعة مساءً.

تترقب جماهير الكرة المصرية ضربة البداية لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، والذى ينطلق اليوم الثلاثاء باقامة ثلاثة مباريات مثيرة في النسخة الـ64 من الدوري.. فيلتقي اسوان مع الاتحاد السكندرى ، والبنك الاهلي مع فاركو ، و المصري يواجه سيراميكا..وتستكمل مباريات الجولة الاربعاء والخميس ،فيلعب غدا الاهلي مع الإسماعيلي ،والزمالك مع سموحة ،وانبي وبيراميدز ..والخميس يلتقي حرس الحدود مع فيوتشر ،والداخلية مع طلائع الجيش ،والمقاولون مع غزل المحلة.