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رابطة الأندية تعلن جدول مباريات الدوري "صور"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة أندية الدوري المحترفة برئاسة أحمد دياب عن جدول مباريات الدور الأول للدوري الممتاز و جاءت كالتالي :

 

جدول الدورى المصرى (1)
جدول الدورى المصرى (1)

جدول الدورى المصرى (2)
جدول الدورى المصرى (2)

جدول الدورى المصرى (3)
جدول الدورى المصرى (3)

جدول الدورى المصرى (4)
جدول الدورى المصرى (4)

جدول الدورى المصرى (5)
جدول الدورى المصرى (5)

جدول الدورى المصرى (6)
جدول الدورى المصرى (6)

جدول الدورى المصرى (7)
جدول الدورى المصرى (7)

جدول الدورى المصرى (8)
جدول الدورى المصرى (8)

جدول الدورى المصرى (9)
جدول الدورى المصرى (9)

جدول الدورى المصرى (10)
جدول الدورى المصرى (10)

جدول الدورى المصرى (11)
جدول الدورى المصرى (11)

جدول الدورى المصرى (12)
جدول الدورى المصرى (12)

جدول الدورى المصرى (13)
جدول الدورى المصرى (13)

جدول الدورى المصرى (14)
جدول الدورى المصرى (14)

جدول الدورى المصرى (15)
جدول الدورى المصرى (15)

جدول الدورى المصرى (16)
جدول الدورى المصرى (16)

جدول الدورى المصرى (17)
جدول الدورى المصرى (17)

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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