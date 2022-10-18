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شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن جدول مباريات الدوري "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة أندية الدوري المحترفة برئاسة أحمد دياب عن جدول مباريات الدور الأول للدوري الممتاز و جاءت كالتالي :
جدول الدورى المصرى (1)
جدول الدورى المصرى (2)
جدول الدورى المصرى (3)
جدول الدورى المصرى (4)
جدول الدورى المصرى (5)
جدول الدورى المصرى (6)
جدول الدورى المصرى (7)
جدول الدورى المصرى (8)
جدول الدورى المصرى (9)
جدول الدورى المصرى (10)
جدول الدورى المصرى (11)
جدول الدورى المصرى (12)
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جدول الدورى المصرى (15)
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جدول الدورى المصرى (17)