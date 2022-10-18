القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة أندية الدوري المحترفة برئاسة أحمد دياب عن جدول مباريات الدور الأول للدوري الممتاز و جاءت كالتالي :

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن جدول مباريات الدوري "صور" والان مع تفاصيل الخبر

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات