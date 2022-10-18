ثنائى المصارعة ينافس فى بطولة العالم اليوم

القاهرة - سامية سيد - ينافس اليوم ثنائى منتخب المصارعة سامى سمرة و عبد الرحمن عمر ، فى بطولة العالم للمصارعة والتى تقام بإسبانيا فى الفترة من 17 إلى 22 من الشهر الجارى، ويرأس البعثة المصرية فى منافسات البطولة إبراهيم عادل مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وكان أحمد فؤاد بغدودة شارك أمس فى المنافسات وفاز فى أول مباراة أمام منافسه الأمريكى ، بينما خسر أمام لاعب إيران .

ويرافق المنتخب المصرى فى منافسات بطولة العالم، كمال عبده مدرب المصارعة الرومانية، وعلى أبو طالب مدرب المصارعة الحرة، ووصال قرطام مدرب المصارعة النسائية.

قائمة المنتخب فى البطولة تضم كلا من أحمد فؤاد بغدودة ، سامى السيد سمرة ، يوسف محمد عيسى، ندى مدنى عاشور، وعبد الرحمن عمر، والذى يشارك بدلا من عماد أشرف الذى تم استبداله لعدم ضبط ميزانه.