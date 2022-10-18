شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض: لا يوجد اتفاق مع الأندية بشأن ترك بعض لاعبيها لصفوف المنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل رياض المدرب العام للمنتخب الأوليمبى، أنه لا يوجد اتفاق مع الأندية حتى الآن بشأن ترك بعض لاعبيها المنضمين لصفوف المنتخب الأوليمبى، من أجل المشاركة معها في مباراة السوبر المصري الذي يجمع الأهلي والزمالك يوم 28 أكتوبر.

وقال رياض، فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، إنه لا يوجد شك لدى الجهاز الفنى للمنتخب بشأن تعاون الأندية، مشيرا إلى أنه تواصل مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادى الزمالك، وحسام عبد المجيد سينضم للفراعنة.

ووفر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، طائرة خاصة لبعثة المنتخب الأولمبي المصري، للسفر مساء الخميس المقبل إلى إيسواتيني، لخوض مواجهة ذهاب الدور الثاني من عمر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

ويواجه المنتخب الأوليمبي المصري مضيفه إيسواتيني يوم الأحد المقبل، بينما تقام مباراة الإياب يوم 30 أكتوبر الجاري بالإسكندرية، ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين لمواجهة الفائز من سيراليون وزامبيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة للبطولة القارية، المؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".

ومن المقرر أن ينتظم المنتخب الأوليمبي في معسكره الأربعاء المقبل، على أن يخوض تدريباته مرتين قبل السفر إلى إيسواتيني.