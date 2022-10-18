ملف الخليج 365.. بنزيما يفوز بالكرة الذهبية.. وقائمة المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شهد يوم السبت العديد من الأحداث الرياضية سواء كانت على المستوى المحلي أو العالمي، كان أبرزها إعلان روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة المنتخب، وتتويج الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور".

ويستعرض "الخليج 365" أبرز أحداث الأثنين على النحو التالي:

أمير مرتضى: أوعد الجماهير بموسم استثنائي.. وأتمنى اندماج الصفقات الجديدة سريعاً

مرتضى: رسالة إلى جماهير الزمالك.. وكنت سأسرق الأضواء لو تواجدت بالمؤتمر الصحفي

اتحاد الكرة يحدد مباراتي الأهلي والزمالك بكأس مصر 2022.. وموعد النهائي

جوائز بالون دور.. صلاح يحتل المركز الخامس في سباق أفضل لاعب بالعالم

ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمواجهتي إيسواتيني بتصفيات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

مصدر يكشف لمصراوي موقف بيرسي تاو من المشاركة مع الأهلي أمام الإسماعيلي

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مران الزمالك.. تعليمات فنية خاصة لزيزو.. وتأهيل عبدالله جمعة