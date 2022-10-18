شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطالب لاعبي فيوتشر بنقاط حرس الحدود في انطلاقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبي الفريق بضرورة حسم مباراة حرس الحدود المرتقبة والعودة بالثلاث نقاط، خاصة وأنها تأتي في بداية مشوار الدوري العام، ويمثل الفوز بها دافعاً قوياً للاعبين في باقي المباريات بالبطولة، خاصة وأن فيوتشر يستهدف التواجد في المربع الذهبي خلال الموسم الجاري.

و أغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، ملف كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد التأهل إلى دور الـ 32 التكميلي بالبطولة، عقب الفوز في إياب دور الـ 32 الأول على نظيره كالون إف سي بطل سيراليون برباعية نظيفة، حيث كان فيوتشر قد فاز أيضاً في مباراة الذهاب التي أقيمت بليبيريا بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 6/0.

وبدأ الجهاز الفني لفيوتشر بدراسة فريق حرس الحدود، استعداداً للمباراة المقبلة في انطلاقة فيوتشر بمسابقة الدوري العام في نسختها رقم 64 والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على استاد الماكس بالأسكندرية.

وأعلن نادي فيوتشر عن قائمته النهائية، استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه اليوم 18 أكتوبر الجاري، وجاءت قائمة فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى"محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، أحمد يحيى"، خط الدفاع "سعد سمير، محمود رزق، محمود مرعي، عمر كمال عبد الواحد، محمود شعبان، طارق طه، جوزيف جوناثان، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي، هشام حافظ، مصطفى أشرف"، خط الوسط " كريم نيدفيد، غنام محمد، محمد فاروق، ناصر ماهر، مهند لاشين، محمد رضا بوبو، بابا توندي بيلو، علي زعزع، عمر رمضان، خط الهجوم "مروان محسن، أحمد عاطف، أيمن الصفاقسي، مصطفى البدري، عمر السعيد، حاجي باري، عبد الكبير الوادي، هشام عادل، عبد الله ياسين، عمر صلاح، عمر ميرا.