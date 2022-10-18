شكرا لقرائتكم خبر عن الدهراوى رئيسا لبعثة الكاراتيه فى بطولة العالم بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد الكاراتيه، إسناد رئاسة بعثة المنتخب المقرر مشاركته فى بطولة العالم التى ستقام بتركيا، إلى محمد الدهراوى رئيس الاتحاد.

ويشارك الاتحاد فى بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 20 إلى 31 اكتوبر الجارى ، بمنتخبات الناشئين و الناشئات و الشباب و الشابات و الكبار رجال وسيدات.

وتضم القائمة التي أعلنها الاتحاد كلا من، مريم احمد ، جنا وليد ، جنا حازم ، ملك ناجى ، زين الدين محمد ، عبد الله على ، محمد اشرف ، كريم محمد مصطفى ، ياسين أحمد عادل ، عمر أحمد إسماعيل ، جنى خميس ، جنة محمود ، اية أبراهيم ، فاطمة عبد الناصر ، رحمة محمد ، محمود محمد ، ياسين فرحات ، أحمد سامح .

ويرافق البعثة محمد عبد الرحمن و هانى قشطة ، و إبراهيم مجدى ، و سارة عاصم ، و هبة محمد ، و هانى محمود ، أيمن السيد ، و سيد سالم ، مدربين ، بالإضافة إلى سيد مصطفى ادارى البعثة ، و معد نفسى و أخصائى علاج طبيعى ، و 10 حكام .