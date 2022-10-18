شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يُعلن قميصه للموسم الجديد بعد العودة للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي حرس الحدود الصاعد حديثا للدوري الممتاز عن القميص الأساسي للفريق في الموسم الجديد الذي يستهله الحرس بملاقاة فيوتشر الخميس المقبل.

كلف أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، معاونيه، بمتابعة مباراة فيوتشر أمام كالون إف سي بطل سيراليون في إياب الدور الـ32 من الكونفدرالية قبل المباراة التي تجمع الحرس بنظيره فيوتشر في الجولة الأولى من الدوري، والمقرر انطلاقه يوم 18 أكتوبر الجاري.



قميص الحرس

ونجح مجلس إدارة نادي حرس الحدود بالتعاقد في الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادًا للموسم الجديد (2022 -2023)، مع 15 صفقة محلية وأجنبية، في اطار الاستعدادات للموسم الجديد الذي ينطلق اليوم.

صفقات نادي حرس الحدود، جاءت على النحو التالي، مدحت "فاقوسه" وأحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم وأحمد شديد قناوي وأحمد عامر ومصطفي جمال وأحمد داوودا، خالد سامي، عمر بسام، ومحمد شعبان حارس الجيش إعارة، و4 لاعبين من نيجيريا، والليبي محمود والي.