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أحمد سامي يتسلح بالصفقات الجديدة في قائمة سيراميكا قبل مواجهة المصري

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سيراميكا، قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

 

وضمت القائمة 20 لاعبا جاءت كالتالي:

 

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد بسام 

 

خط الدفاع: محمد ناصف - محمد شكري - أحمد هاني - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد رمضان بيكهام 

 

خط الوسط: محمد متولي كناريا - عمر قلاوي - محمد توني - محمد عادل - محمد إبراهيم - محمود زلاكا - ميدو جابر - رجب عمران - صامويل امادي 

 

خط الهجوم: جون إيبوكا - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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