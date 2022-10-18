شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يتسلح بالصفقات الجديدة في قائمة سيراميكا قبل مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سيراميكا، قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد. وضمت القائمة 20 لاعبا جاءت كالتالي: حراسة المرمى: عامر عامر - محمد بسام خط الدفاع: محمد ناصف - محمد شكري - أحمد هاني - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد رمضان بيكهام خط الوسط: محمد متولي كناريا - عمر قلاوي - محمد توني - محمد عادل - محمد إبراهيم - محمود زلاكا - ميدو جابر - رجب عمران - صامويل امادي خط الهجوم: جون إيبوكا - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن